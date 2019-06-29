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بورصة قطر تفقد 14 مليار ريال من قيمتها السوقية في أسبوع

السبت 29/يونيو/2019 - 08:39 ص
بورصة قطر تفقد 14 مليار ريال من قيمتها السوقية في أسبوع
بورصة قطر
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فقدت بورصة قطر نحو 13.9 مليار ريال قطري "3.81 مليار دولار أمريكي"، في تعاملات الأسبوع الماضي، مقارنة مع إغلاق تعاملات الأسبوع الذي سبقه، وسط شح في التداولات، ترقبا لإعلان نتائج النصف الأول 2019.

 

وسجلت بورصة قطر خلال الأسبوع المنقضي 4 تراجعات مقابل ارتفاع واحد، دفع إلى تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة في ختام تعاملات الخميس، بنسبة 2.29% إلى 10.444 ألف نقطة من 10.688 ألف نقطة الخميس الماضي.

 

وتنطلق نهاية الأسبوع المقبل إفصاحات الشركات المدرجة في البورصة، عن النصف الأول 2019، وسط تخوفات من نتائج مماثلة للربع الأول 2019، الذي سجل تراجعات في صافي أرباح الشركات بنسبة 4.1%.

 

وأغلقت بورصة قطر تعاملات الأسبوع المنتهي بتاريخ 27 يونيو الجاري، عند قيمة سوقية للشركات المدرجة بلغت 576.2 مليار ريال قطري (158.38 مليار دولار أمريكي).

 

بينما سجلت القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة، بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 20 يونيو الجاري، نحو 590.069 مليار ريال قطري (162.19 مليار دولار أمريكي).

 

وسجلت تداولات الأسبوع الجاري، 4 عمليات تراجع في البورصة، من الأحد الماضي، حتى أمس الأربعاء، بحسب بيانات البورصة، المنشورة على موقعها الإلكتروني.

 

وتعاني بورصة قطر من ضغوطات جيوسياسية واقتصادية، ناتجة عن احتمالية تأثرها بالتوترات الأمريكية مع إيران، وتضرر العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما.

 

ويعاني الاقتصاد القطري فوضى داخلية تتمثل في تراجعات بالبورصة المحلية، وتذبذب أرقام ومؤشرات اقتصادية، وسط مقاطعة عربية تعاني منها، ومحاولات للمؤسسة الرسمية في الدوحة للحفاظ على سمعتها خارجيا.

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