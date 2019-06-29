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الليلة.. ختام فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم

السبت 29/يونيو/2019 - 08:32 ص
الليلة.. ختام فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم
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الفجر الفني
 
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يختتم الفنان حسين الجسمى مساء اليوم السبت مهرجان موازين إيقاعات العالم بالمغرب، وسط حضور جماهيرى عريض، وذلك بعد حفلة ناجحة قدمها الأسبوع الماضي في المملكة العربية السعودية.

مهرجان موازين إيقاعات العالم هو مهرجان موسيقي عالمي سنوي تأسس سنة 2001، يُنظم في العاصمة المغربية الرباط، ما بين شهري ماي ويونيو تحت رعاية الملك محمد السادس والذي يُنظم من طرف شركة مغرب الثقافات.
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