الليلة.. ختام فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم





مهرجان موازين إيقاعات العالم هو مهرجان موسيقي عالمي سنوي تأسس سنة 2001، يُنظم في العاصمة المغربية الرباط، ما بين شهري ماي ويونيو تحت رعاية الملك محمد السادس والذي يُنظم من طرف شركة مغرب الثقافات.



يختتم الفنان حسين الجسمى مساء اليوم السبت مهرجان موازين إيقاعات العالم بالمغرب، وسط حضور جماهيرى عريض، وذلك بعد حفلة ناجحة قدمها الأسبوع الماضي في المملكة العربية السعودية.