باريس سان جيرمان ترحب بعودة نيمار لبرشلونة
السبت 29/يونيو/2019 - 07:38 ص
محمد أيمن
Advertisements
Advertisements
أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة الفرنسية باريس أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي تسعى إلى تسهيل عودة البرازيلي نيمار إلى صفوف فريقه السابق برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.
وقالت صحيفة " لو باريزيان " أن إدارة البي إس جي فرضة في البداية شرط الحصول على مبلغ 300 مليون يورو للتخلي عن اللاعب الأمر الذي رفضته إدارة البلوجرانا.
وأضافت الصحيفة أن النادي الفرنسي أبدى موافقة على خفض المبلغ المطلوب لضم اللاعب 222 مليون يورو وهو المبلغ الذي تم دفعه كشرط جزائي لضم اللاعب.
وكان نيمار قد إرتبط بالعودة إلى برشلونة خلال الفترة الماضية بعد دخوله في ازمات كثيرة من إدارة ناديه والمفاوضات بين الناديين بدأت بالفعل في إنتظار خروج تصريحات علنية للرجوع إلى ملعب الكامب نو.
Advertisements