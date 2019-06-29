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ريال مدريد ينسحب من سباق ضم نجم باريس سان جيرمان

السبت 29/يونيو/2019 - 07:31 ص
ريال مدريد ينسحب من سباق ضم نجم باريس سان جيرمان
الريال
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محمد أيمن
 
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أكد موقع " LE10 Sport" في تقرير صدر اليوم الجمعة من العاصمة الفرنسية باريس أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الاسباني قررت صرف النظر عن التعاقد مع نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وكان بيريز يمني النفس بالحصول على خدمات الساحر البرازيلي لكنه تراجع في الوقت الأخير عن ضم اللاعب بسبب إهتمام زيدان بالحصول على خدمات مواطنه الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.


ويرغب البي إس جي في الحصول على مبلغ 200 مليون يورو من أجل السماح للبرازيلي بالرحيل في الوقت الذي يريد في اللاعب أن يعود إلى فريقه السابق برشلونة.
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