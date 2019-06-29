جاسوس كاتلوني يرغب في اللعب لريال مدريد



فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة الإسبانية مدريد وجود لاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة يرغب في الانتقال إلى الريال والتدرب تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.





وقال موقع ديفنسا سنترال أن المدافع الفرنسي الشاب جان كلير توديبو يرغب في الإنضمام إلى الريال للعب تحت قيادة مواطنه زيزو حيث أنه وقع للباسا وقت أن كان سولاري مديراً فنياً للملكي.





وكان اللاعب قد تم تسليط الضوء عليه وهو يلعب في الدرجة الأولى الفرنسي لكنه سبق وأن قال عزمه على التدريب تحت قيادة زيدان مستقبلاً.