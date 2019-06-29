السعودية تتسلم رئاسة مجموعة قمة الـ20 من اليابان

تسلمت المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة قمة الـ20 من اليابان، اليوم السبت في ختام القمة التي استمر ليومين.





وألقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كلمة في جلسة الختام دعى فيها القادة لحضور قمة العشرين القادمة في الرياض.





وقال الأمير محمد بن سلمان: يجب أن نعمل لمواجهة التحديات السيبرانية حتى لا تتحول إلى عوائق اقتصادية كبيرة.





وأضاف خلال كلمته: علينا في مجموعة العشرين مسؤولية لخلق بيئة يزدهر فيها العالم.





وتابع: سنعمل مع مجموعة العشرين لإيجاد توافق لحل الأزمات في العالم.



