بث مباشر.. ختام اجتماع قمة العشرين باليابان بمشاركة السيسي
السبت 29/يونيو/2019 - 07:07 ص
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LIVE: Leaders of #G20 nations meet in a closing session https://t.co/yC7eeNcMeB— Reuters Top News (@Reuters) June 29, 2019
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