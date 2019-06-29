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بث مباشر.. ختام اجتماع قمة العشرين باليابان بمشاركة السيسي

السبت 29/يونيو/2019 - 07:07 ص
بث مباشر.. ختام اجتماع قمة العشرين باليابان بمشاركة السيسي
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المزيد عن: قمه العشرين اليابان السيسي G20
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