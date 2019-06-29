عاجل.. الخطيب يرفض ضم نجم الزمالك



أفادت بعض المصادر الصحفية عن مفاجأة من العيار الثقيل حيث رفض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الدخول في صفقة الحصول على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.





حيث طلب الخطيب من مسؤولي التعاقدات في المارد الأحمر عدم عقد مفاوضات مع اللاعب وذلك تجنباً للدخول في صدامات مع الإدارة في الزمالك.



وشدد الخطيب أن القلعة الحمراء لن تكون طرف في الأزمة بين اللاعب وفريقه والتي تتعلق بالعقد المبرم بين الطرفين خلال السنوات الماضية.