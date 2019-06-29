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الراقصة جوهرة تنشر صورة لها بالحجاب من داخل أحد المساجد

السبت 29/يونيو/2019 - 06:58 ص
الراقصة جوهرة تنشر صورة لها بالحجاب من داخل أحد المساجد
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نشرت الراقصة جوهرة، صورة لها وهي داخل أحد المساجد حيث ظهرت مرتدية الحجاب، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 

وعلقت جوهرة، على الصورة بجملة واحدة حيث كتب: "السلام عليكم".

وانهالت على الراقصة التعليقات التي جمعت بين التهكم والإعجاب، فقد أبدى البعض إعجابه بالصورة، بينما سخر آخرون منها.



الراقصة جوهرة تنشر صورة لها بالحجاب من داخل أحد المساجد
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