الراقصة جوهرة تنشر صورة لها بالحجاب من داخل أحد المساجد





نشرت الراقصة جوهرة، صورة لها وهي داخل أحد المساجد حيث ظهرت مرتدية الحجاب، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وعلقت جوهرة، على الصورة بجملة واحدة حيث كتب: "السلام عليكم".





وانهالت على الراقصة التعليقات التي جمعت بين التهكم والإعجاب، فقد أبدى البعض إعجابه بالصورة، بينما سخر آخرون منها.











