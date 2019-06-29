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مجانا للأطفال.. تعليم الرسم من خلال القطع الأثرية بالمتحف المصري

السبت 29/يونيو/2019 - 06:47 ص
مجانا للأطفال.. تعليم الرسم من خلال القطع الأثرية بالمتحف المصري
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حسام زيدان
 
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في إطار التواصل المجتمعي لقطاع المتاحف، ينظم القسم التعليمى بالمتحف المصري بالتحرير ورشة لتعليم مبادئ الرسم من خلال القطع الأثرية المعروضة بالمتحف.

والورشة مقدمة مجانًا وستنطلق كل يوم الأربعاء من كل أسبوع ولمدة شهر للمرحلة العمرية من 6 : 9 ومن 9 : 12 سنة، والتدريب سيكون من خلال متخصصين وفي مقدمتهم الفنانة مارلين ميشيل معيد بالمعهد العالي للفنون التطبيقية. 

وأعلن المتحف أن الهدف من الورشة هو الوصول لماهية الرسم لدى المصريين القدماء والذي كان يُعد بمثابة عامل مساعد في العمارة والنحت، كما أنه اعتبر فنًا في حد ذاته.

يذكر أن الفن بات معروفًا في مصر منذ بداية "عصور ما قبل الأسرات "، وعرف الفنانون كیف يحاكون الطبیعة بواسطة الرسم المفعم بالألوان المتعددة.

والمقابر المصرية القديمة بجدرانھا المكسوة كلیة بمشاھد بالرسوم الملونة، ھى التى بینت لنا المستوى الرفیع والمقدرة الفائقة التى بلغھا الفنان المصري القديم فى ھذا المجال وكذلك في كافة دروب الفنون الأخرى.
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