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نجمة "صراع العروش" تلعب دور البطولة فى فيلم جديد

السبت 29/يونيو/2019 - 06:35 ص
نجمة صراع العروش تلعب دور البطولة فى فيلم جديد
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تخوض النجمة العالمية لينا هيدى، دورًا جديدًا داخل فيلم يمتزج بين الكوميديا والدراما وذلك بعد مضى ما يقارب الشهر على آخر ظهور لها داخل أحداث مسلسل Game of thrones، 

وستلعب دور البطولة فى الفيلم الجديد، بشخصية تدعى "ريتا"، وسيكون دورها غير تقليدي كعادتها فى أدوارها السابقة.

ومن المقرر ان تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي ساخر، حول البطلة "ريتا" التى ستجسد شخصية الأم والمعلمة التى تتحمل الكثير من المسئوليات لمواجهة الأمور الفوضوية التى يسببها لها أولادها داخل المدرسة وفى المنزل.


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