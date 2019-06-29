أتلتيكو مدريد يستعد لضم نجم برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن نادي أتلتيكو مدريد يريد بقوة ضم نجم برشلونة وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، إن أتلتيكو مدريد يرغب في التعاقد مع البرتغالي نيلسون سيميدو ظهير أيمن نادي برشلونة، ولكن الصفقة حالياً متوقفة على الاتفاق المادي.

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وكان نادي أتلتيكو مدريد قد طلب أن يكون سيميدو ضمن صفقة انتقال الفرنسي أنطوان جريزمان إلى برشلونة الذي يقدر ظهيره الأيمن بمبلغ 50 مليون يورو فيما يريده أتلتيكو مدريد بـ 30 مليونًا فقط.