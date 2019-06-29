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فورلان يوجه رسالة قوية إلى جريزمان

السبت 29/يونيو/2019 - 06:35 ص
فورلان يوجه رسالة قوية إلى جريزمان
جريزمان
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مني العوضي
 
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أكد الأوروجواياني دييجو فورلان، نجم أتلتيكو مدريد السابق، أن الفرنسي أنطوان جريزمان قد يضع نفسه في موقف محرج حال فشلت مفاوضاته مع برشلونة هذا الصيف.


وقال فورلان في تصريحاته عبر صحيفة "ماركا"، أن لا أحد يشكك في إمكانيات جريزمان وبالتالي اختياره الرحيل بشكل نهائي هذا الصيف قد يكون قراراً خطيراً.


وتابع: "إذا لم يوفق جريزمان في إيجاد نادٍ يضمه، فإن ذلك سيكون موقفًا غير جميل لجريزمان ولمشجعي النادي أيضاً، رغم ذلك فهو من أفضل المهاجمين حاليًا على مستوى العالم ويتمتع بقدرات هائلة".


وكان جريزمان قد أعلن رحيله عن صفوف أتلتيكو مدريد وحتى الآن لم يتحدد موقفه، مع وجود البند الجزائي في عقده والذي يسمح له بالرحيل مقابل 120 مليون يورو.
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