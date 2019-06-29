عاجل.. السيسي يلتقي ولي العهد السعودي باليابان

أذاع التليفزيون المصري، نبأ عاجل قبل قليل، يفيد عقد لقاء سعودي مصري بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حضورهما قمة مجموعة العشرين باليايان.





وقال التلفزيون المصري، السبت، إن الملف السوري تصدر جدول أعمال مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين.



