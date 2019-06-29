القنوات الناقلة لمباراة أوروجواي ضد بيرو في كوبا امريكا



تختتم مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو بمواجهة أوروجواي ضد بيرو والتي تجمع المنتخبان على أرضية ملعب إستاد أرينا بيرنامبوكو

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ويدخل المنتخب الأورجوياني المباراة بعد أن إحتل صدارة المجموعة الثالثة برصيد سبعة نقاط جمعها بالفوز في مباراتين والتعادل في مباراة ولم يخسر.





في المقابل إحتل منتخب بيرو المنتخب الثالث في المجموعة الأولى برصيد أربعة نقاط جمعها بالفوز في مباراة والتعادل في أخرى وخسر في لقاء وحيد.





ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت العالمي لمنطقة جريينيتش +GMT.





وتنقل المباراة على الهواء مباشرةً على الهواء مباشرةً عبر القنوات التالية :-





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