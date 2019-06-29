القنوات الناقلة لمباراة أوروجواي ضد بيرو في كوبا امريكا
السبت 29/يونيو/2019 - 06:28 ص
Advertisements
Advertisements
تختتم مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو بمواجهة أوروجواي ضد بيرو والتي تجمع المنتخبان على أرضية ملعب إستاد أرينا بيرنامبوكو.
ويدخل المنتخب الأورجوياني المباراة بعد أن إحتل صدارة المجموعة الثالثة برصيد سبعة نقاط جمعها بالفوز في مباراتين والتعادل في مباراة ولم يخسر.
في المقابل إحتل منتخب بيرو المنتخب الثالث في المجموعة الأولى برصيد أربعة نقاط جمعها بالفوز في مباراة والتعادل في أخرى وخسر في لقاء وحيد.
ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت العالمي لمنطقة جريينيتش +GMT.
وتنقل المباراة على الهواء مباشرةً على الهواء مباشرةً عبر القنوات التالية :-
Sport TV 1
Polsat Sport Extra
TRT Spor HD
beIN SPORTS HD 2 FR
Arena Sport 1 HD Cro
beIN SPORTS MAX 3 HD
beIN SPORTS MAX 4 HD
Fox Sports 4 NL
ويدير المباراة تحكيمياً كلاً من ويلتون بيريا سامبيو ويساعده كلييبر لوشيو غيل كمساعد أول ورودريجو كوريا كمساعد ثاني وحكم رابع أرنالدو أريل سامانتيجو كانترو ويعلق عليها حسن العيدروس.
Advertisements