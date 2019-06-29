موعد مباراة غانا ضد الكاميرون كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

يخوض المنتخب الكاميروني حامل لقب النسخة الماضية من كأس الأمم الأفريقية الماضية الجابون 2017 ثاني مبارياته في كان 2019 حينما يواجه نظيره المنتخب الغاني في المباراة التي يحتضنها ملعب إستاد الإسماعيلية لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة السادسة.





وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على موعد المباراة بالإضافة إلى القنوات الناقلة وطاقم التحكيم وجميع البيانات الخاصة بالمباراة.





ويدخل المنتخب الكاميروني المباراة وهو متصدر للمجموعة برصيد ثلاثة نقاط جمعها بالفوز في الجولة الافتتاحية على منتخب غينيا الإستوائية بهدفين مقابل لا شيء.





في المقابل سقط المنتخب الغاني في فخ التعادل الإيجابي بهدفين مع منتخب بنين ما جعله يحتل المركز الثاني برصيد نقطة يتيمة.





ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





وستكون المباراة متاحة على الهواء مباشرةً عبر قناتي بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1 وقناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 2 ويعلق عليها التونسي رؤوف خليف.