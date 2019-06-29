دليل جديد على اقتراب نيمار من برشلونة

كشفت تقارير صحفية اسبانية عن وصول عائلة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان إلى كتالونيا، ليؤكد اقتراب اللاعب من العودة مجددًا للنادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وكانت عائلة نيمار قد حضرت لبرشلونة في العام 2013، حينما ان ضم اللاعب إلى النادي الكتالوني للمرة الأولى.





وأمضت عائلة نيمار في ذلك الوقت عدة أسابيع في محاولة للعثور على منزل جديد، فيما تبدو والدة نيمار مهتمة الآن في العودة للعيش في ذات الحي الذي تواجدت فيه العائلة منذ عام 2013 وحتى 2017، قبل رحيل اللاعب صوب باريس سان جيرمان.