عاجل.. ريهام سعيد تصاب بمرض خطير





أصيبت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، ببكتيريا في وجهها، أجبرتها على الخضوع لعملية جراحية خطيرة.





وتمثل خطرًا كبيرًا عليها، حيث لازالت هناك محاولات من الأطباء، للقضاء على الميكروب.





ويتخوف الأطباء من وصول البكتيريا إلى المخ، حيث من المقرر أن تخضع لعلاج مكثف خلال الفترة المقبلة.





وأهمية العلاج المكثف يأتي للسيطرة على البكتيريا ومنع انتشارها في الجسم، حيث أنها قد تؤدي بدورها إلى الوفاة.