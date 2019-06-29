ريال مدريد يؤجل الصفقة الكبري ويترك الساحة لبرشلونة
السبت 29/يونيو/2019 - 05:44 ص
علاء خليف
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ذكرت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد قرر تأجيل خطة التعاقد مع نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان رغم تلميحات رئيس النادي الفرنسي باقتراب اللاعب من الرحيل.
وترى إدارة ريال مدريد أن النادي لن يتمكن من إتمام الصفقة في الصيف الحالي لصعوبة المالية ولكنّه سيحاول ضمان التعاقد مع اللاعب في المستقبل.
وكان بيريز قد حاول ضم صاحب الـ 27 عامًا حينما كان لاعبًا في سانتوس البرازيلي ولكن برشلونة خطفه.
وكشف نائب رئيس النادي الكتالوني، جوردي كاردونير، أنّ البرزيلي يرغب في العودة مرة أخرى إلى صفوف الفريق ولكن الإدارة لم تتواصل معه.
وترى إدارة ريال مدريد أن النادي لن يتمكن من إتمام الصفقة في الصيف الحالي لصعوبة المالية ولكنّه سيحاول ضمان التعاقد مع اللاعب في المستقبل.
وكان بيريز قد حاول ضم صاحب الـ 27 عامًا حينما كان لاعبًا في سانتوس البرازيلي ولكن برشلونة خطفه.
وكشف نائب رئيس النادي الكتالوني، جوردي كاردونير، أنّ البرزيلي يرغب في العودة مرة أخرى إلى صفوف الفريق ولكن الإدارة لم تتواصل معه.
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