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هازارد يتسبب في رحيل نجم ريال مدريد

السبت 29/يونيو/2019 - 05:40 ص
هازارد يتسبب في رحيل نجم ريال مدريد
هازارد
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علاء خليف
 
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أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن مصير إيسكو مع ريال مدريد لا يزال غامضًا، خاصة وأن هناك احتمالات كبيرة بخروج اللاعب من حسابات زين الدين زيدان، بعد الموسم السيئ الذي قدمه اللاعب رفقة النادي الملكي.

وأشارت الصحيفة الاسبانية أن ما يضعف من دور إيسكو أن ريال مدريد تعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد، وفي طريقه لضم لاعب وسط مميز سواء الدنماركي كريستيان إريكسن من توتنهام أو الهولندي فان دي بيك لاعب أياكس أو الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.

وأشارت إلى أن النادي الملكي لديه نية لبيع إيسكو، إذا حصل على عرض مميز في فترة الانتقالات الصيفية.
وظهر مؤخرًا اهتمام من مانشستر سيتي بضم اللاعب، لا سيما بعد تأكد رحيل الإسباني ديفيد سيلفا عن النادي الإنجليزي في نهاية الموسم المقبل.

ويرغب إيسكو في استعادة مستواه مجددًا للمشاركة مع إسبانيا في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.
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