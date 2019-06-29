باريس سان جيرمان يحدد شرطا تعجيزيا لرحيل نيمار إلى البرسا

أكدت تقارير صحفية فرنسية أن باريس ​سان جيرمان​ الفرنسي وضع شرطا لعودة البرازيلي ​نيمار​ دا سيلفا إلى ​برشلونة​ الإسباني في الميركاتو الصيفي الحالي.



وأفادت صحيفة لو باريزيان الفرنسية بأن إدارة باريس سان جيرمان كانت تطل ب في البداية الحصول على 300 مليون يورو للتخلي عن نيمار وهو ما رفضه البلوجرانا.



وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن إدارة PSG أعلنت استعدادها لخفض المبلغ المطلوب إلى 222 مليون يورو وهو المبلغ الذي دفعه لجلب النجم البرازيلي من البرسا قبل عامين.