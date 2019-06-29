باريس سان جيرمان يحدد شرطا تعجيزيا لرحيل نيمار إلى البرسا
السبت 29/يونيو/2019 - 05:36 ص
ريهام عبد المحسن
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أكدت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان الفرنسي وضع شرطا لعودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي الحالي.
وأفادت صحيفة لو باريزيان الفرنسية بأن إدارة باريس سان جيرمان كانت تطلب في البداية الحصول على 300 مليون يورو للتخلي عن نيمار وهو ما رفضه البلوجرانا.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن إدارة PSG أعلنت استعدادها لخفض المبلغ المطلوب إلى 222 مليون يورو وهو المبلغ الذي دفعه لجلب النجم البرازيلي من البرسا قبل عامين.
وذكرت الصحيفة الفرنسية أن نيمار ارتبط بالعودة إلى برشلونة بعد الأزمات التي واجهها مع فريقه بالإضافة إلى تصريحات ناصر الخليفي رئيس النادي والتي أكد فيها ان الباب مفتوح لرحيله.
وأفادت صحيفة لو باريزيان الفرنسية بأن إدارة باريس سان جيرمان كانت تطلب في البداية الحصول على 300 مليون يورو للتخلي عن نيمار وهو ما رفضه البلوجرانا.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن إدارة PSG أعلنت استعدادها لخفض المبلغ المطلوب إلى 222 مليون يورو وهو المبلغ الذي دفعه لجلب النجم البرازيلي من البرسا قبل عامين.
وذكرت الصحيفة الفرنسية أن نيمار ارتبط بالعودة إلى برشلونة بعد الأزمات التي واجهها مع فريقه بالإضافة إلى تصريحات ناصر الخليفي رئيس النادي والتي أكد فيها ان الباب مفتوح لرحيله.
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