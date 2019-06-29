نجم أرسنال على أعتاب مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الجابوني بيير إيميريك أوباميانج نجم آرسنال الإنجليزي رحب برحيله إلى مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن أوباميانج لا يمانع الرحيل عن المدفعجية وخوض تحدي آخر في الدوري الإنجليزي مع الشياطين الحمر في الموسم المقبل.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد يرغب في تأمين مركز المهاجم تحسبا للرحيل البلجيكي روميلو لوكاكو.



وأكدت الصحيفة البريطانية أن سولسكاير يراهن على تألق أوباميانج مع الشياطين الحمر تكرارا لما فعله الهولندي فان بيرسي الذي رحل عن المدفعجية وواصل تألقه تحت قيادة السير أليكس فيرجسون في المان يونايتد.