باريس سان جيرمان يوافق على رحيل نيمار لبرشلونة بشرط

ذكرت تقارير صحفية فرنسية بأن باريس سان جيرمان وافق على رحيل نجمه البرازيلي نيمار إلى برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل شرط واحد فقط.



وأفادت صحيفة لو باريزيان الفرنسية بأن باريس سان جيرمان وافق على عودة نيمار مقابل شرط واحد وهو استرداد أمواله كاملة التي أنفقها للتعاقد مع النجم البرازيلي في 2017 والتي بلغت قيمتها 222 مليون يورو.



وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن باريس سان جيرمان كان متمسكاً ببيع نيمار مقابل 300 مليون يورو لكنه وافق على تخفيض المبلغ إلى 222 مليون يورو في الوقت الذي وصلت فيه عائلة نيمار إلى مدينة برشلونة بحثاً عن منزل تقطن فيه.



وأكدت الصحيفة الفرنسية أن عائلة نيمار قضت عدة أسابيع للعثور على منزل جديد، بينما تبدو والدة نيمار مهتمة الآن بالعودة للعيش في نفس الحي الذي تواجدت فيه العائلة منذ عام 2013 وحتى 2017 قبل رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان.