ريال مدريد يقترب من إنفاق 500 مليون يورو في الميركاتو الصيفي
السبت 29/يونيو/2019 - 05:26 ص
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية بأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لن يخشى إنفاق 500 مليون يورو هذا الصيف إذا احتاج إلى تعاقدات بهذا المبلغ.
وأشارت صحيفة tribal football البريطانية إلى أن بيريز انفق حتى الآن أكثر من 300 مليون يورو على 5 لاعبين جدد هم رودريجو جوزس وإدر ميليتاو ولوكا يوفيتش وإيدن هازارد وفرلاند ميندي.
وأفادت الصحيفة البريطانية بأنه مستعد لمواصلة إنفاقه لجلب بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان قبل أن غلق سوق الانتقالات الصيفية.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن بيريز سيعتمد على بيع مجموعة كبيرة من اللاعبين قد يصل عددها إلى 16 لاعبا قبل إنتهاء سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.
وأشارت صحيفة tribal football البريطانية إلى أن بيريز انفق حتى الآن أكثر من 300 مليون يورو على 5 لاعبين جدد هم رودريجو جوزس وإدر ميليتاو ولوكا يوفيتش وإيدن هازارد وفرلاند ميندي.
وأفادت الصحيفة البريطانية بأنه مستعد لمواصلة إنفاقه لجلب بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان قبل أن غلق سوق الانتقالات الصيفية.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن بيريز سيعتمد على بيع مجموعة كبيرة من اللاعبين قد يصل عددها إلى 16 لاعبا قبل إنتهاء سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.
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