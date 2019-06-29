ريال مدريد يقترب من إنفاق 500 مليون يورو في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية بريطانية بأن​ ​فلورنتينو بيريز​ رئيس ريال مدريد لن يخشى إنفاق 500 مليون يورو هذا الصيف إذا احتاج إلى تعاقدات بهذا المبلغ.



وأشارت صحيفة tribal football البريطانية إلى أن بيري ز انفق حتى الآن أكثر من 300 مليون يورو على 5 لاعبين جدد هم ​رودريجو جوزس وإدر ​​ميليتاو و​لوكا يوفيتش​ و​إيدن هازارد​ وفرلاند ميندي.



وأفادت الصحيفة البريطانية بأنه مستعد لمواصلة إنفاقه لجلب بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد​ و​كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان​ قبل أن غلق سوق الانتقالات الصيفية.