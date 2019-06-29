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السيسي يشارك في 3 جلسات قبل اختتام قمة مجموعة العشرين باليابان

السبت 29/يونيو/2019 - 05:11 ص
السيسي يشارك في 3 جلسات قبل اختتام قمة مجموعة العشرين باليابان
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، في ملتقي جانبي للرؤساء حول قضايا تمكين المرأة، أثناء مشاركته في قمة العشرين باليابان.
  
كما يشارك الرئيس السيسى فى جلسة العمل الثالثة حول معالجة عدم المساواة بين الدول النامية والدول المتقدمة، ثم يحضر الرئيس الجلسة الرابعة حول قضايا تغيرات المناخ والبيئة والطاقة.
 
ومن المقرر أن يختتم اليوم بالجلسة الختامية لقمة مجموعة العشرين، والتي استمرت على مدار يومين.
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