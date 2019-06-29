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خالد بيومي: تغييرات جريس أثرت على تونس بالسلب

السبت 29/يونيو/2019 - 05:13 ص
خالد بيومي: تغييرات جريس أثرت على تونس بالسلب
تونس ومالي
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انتقد المحلل الرياضي خالد بيومي تغييرات آلان جريس المدير الفني لمنتخب توتس وأكد أنها أثرت عليه بالسلب وذلك عقب التعادل مع مالي بهدف لكل منهما في أمم أفريقيا. 

وقال بيومي في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر: "آلان جريس مدرب تونس أخطأ بتغييره لحارس المرمى اليوم وتغييراته أثرت بالسلب على المنتخب".

بذكر أن تونس قد تعادلت اليوم أمام مالي بهدف لمثله وهى نفس نتيجة المباراة الأولى أمام أنجولا . 
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