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ترامب يلتقي بينغ ويبدي استعداده للتوصل إلى اتفاق تجاري تاريخي مع الصين

السبت 29/يونيو/2019 - 05:04 ص
ترامب يلتقي بينغ ويبدي استعداده للتوصل إلى اتفاق تجاري تاريخي مع الصين
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الرئيس الصيني شي جين بينغ في اجتماع ثنائي على هامش قمة العشرين باليابان.

وأبدى ترمب استعداده للتوصل الى اتفاق تجاري "تاريخي" مع الصين.
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