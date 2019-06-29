ترامب يلتقي بينغ ويبدي استعداده للتوصل إلى اتفاق تجاري تاريخي مع الصين
السبت 29/يونيو/2019 - 05:04 ص
وكالات
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التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الرئيس الصيني شي جين بينغ في اجتماع ثنائي على هامش قمة العشرين باليابان.
وأبدى ترمب استعداده للتوصل الى اتفاق تجاري "تاريخي" مع الصين.
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