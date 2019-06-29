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موعد مباراة الكاميرون ضد غانا اليوم السبت 29 / 6 / 2019 والقنوات الناقلة بطولة كأس أمم إفريقيا

السبت 29/يونيو/2019 - 05:00 ص
موعد مباراة الكاميرون ضد غانا اليوم السبت 29 / 6 / 2019 والقنوات الناقلة بطولة كأس أمم إفريقيا
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أحمد عصام
 
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يواجه منتخب الكاميرون، نظيره منتخب غانا يوم السبت 29 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الإسماعيليه، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات خلال المجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.


وسوف تذاع جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات.


ويملك المنتخب المصري الرقم القياسي في عدد الألقاب بكأس أمم أفريقيا إذ توّج بالبطولة 8 مرات آخرها في 2010، وسُحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزية الملاعب والبنية التحتية لاستقبال المنتخبات المشاركة والجماهير المتابعة للبطولة القارية العريقة.


وسوف تقام المباراة بين منتخب الكاميرون، ومنتخب غانا في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.


كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب غانا، ضد منتخب الكاميرون في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر موقع الفجر الرياضي.
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