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ضربات الترجيح تقود تشيلي لنصف نهائي كوبا أمريكا على حساب كولومبيا

السبت 29/يونيو/2019 - 04:58 ص
ضربات الترجيح تقود تشيلي لنصف نهائي كوبا أمريكا على حساب كولومبيا
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أحمد عصام
 
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نجح منتخب تشيلي في التأهل لدور النصف نهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019، وذلك بعد الفوز بنتيجة 5-4 عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.


وسجل منتخب تشيلي هدفين في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، ولكن الڤار كان له رأي آخر وعدم احتساب الهدفين بسبب التسلل في الأول ولمسة يد في الثاني.


وينتظر منتخب تشيلي الفائز من منتخبي الأوروجواي وبيرو في الدور النصف نهائي من كوبا أمريكا 2019.

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