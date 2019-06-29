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تدريب 80 مصرية على الغناء والرقص الكوري الحديث (صور)

السبت 29/يونيو/2019 - 04:13 ص
تدريب 80 مصرية على الغناء والرقص الكوري الحديث (صور)
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أحمد رفعت صديق
 
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انطلق الموسم الجديد من دورة الكي بوب التي ينظمها المركز الثقافي الكوري بصفة سنوية، بالتعاون مع أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف ذكي.

ويشارك نحو 80 متدربا من مختلف الفئات العمرية في الدورة التي تهدف إلى التعريف بثقافة الغناء والرقص الكوري الحديث. 

ويشرف على الدورة مدربين كوريين متخصصين في الغناء والأداء الحركي، ولديهم خبرات واسعة في تدريب العديد من نجوم الكي بوب المشهورين في كوريا.

وتوفر الدورة التي تستمر قرابة الشهر، لمحبي ثقافة الكي بوب في مصر فرصة للتدريب على الغناء باللغة الكورية وكذلك أداء الحركات الاستعراضية النابضة بالحيوية مثل نجوم الكي بوب المحترفين.

ومن جانبه أعرب يانج سانجن مدير المركز عن سعادته بتنظيم الموسم الجديد من الكي بوب، مشيراً إلى أنها تلبي شغف الكثير من محبي ثقافة الهاليو الكورية في مصر.

وأكد يانج على أن الكي بوب أصبح ظاهرة عالمية تتجاوز الحواجز الجغرافية واللغوية. 

وأعرب عن أمله في أن تسهم الأنشطة التي ينظمها المركز الثقافي في تحقيق الثمار المرجوة نحو المزيد من التفارب الثقافي بين كوريا ومصر.
تدريب 80 مصرية على الغناء والرقص الكوري الحديث (صور)
تدريب 80 مصرية على الغناء والرقص الكوري الحديث (صور)
تدريب 80 مصرية على الغناء والرقص الكوري الحديث (صور)
تدريب 80 مصرية على الغناء والرقص الكوري الحديث (صور)
تدريب 80 مصرية على الغناء والرقص الكوري الحديث (صور)
تدريب 80 مصرية على الغناء والرقص الكوري الحديث (صور)
تدريب 80 مصرية على الغناء والرقص الكوري الحديث (صور)
تدريب 80 مصرية على الغناء والرقص الكوري الحديث (صور)
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