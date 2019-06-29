ترامب يلتقي بن سلمان.. ويؤكد: علاقتي جيدة معه والمملكة تحارب الإرهاب

التقى دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدى الأمريكية، بولي عهد السعودية محمد بن سلمان، في جلسة ثنائية على هامش قمة العشرين باليابان.





وأكد ترامب ، أن العلاقة جيدة جدا مع بن سلمان وإن السعودية تقوم بجهد كبير في محاربة الإرهاب، مضيفا أن العالم يقدر تلك المجهودات.



