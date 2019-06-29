ترامب يلتقي بن سلمان.. ويؤكد: علاقتي جيدة معه والمملكة تحارب الإرهاب
السبت 29/يونيو/2019 - 03:35 ص
وكالات
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التقى دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدى الأمريكية، بولي عهد السعودية محمد بن سلمان، في جلسة ثنائية على هامش قمة العشرين باليابان.
وأكد ترامب، أن العلاقة جيدة جدا مع بن سلمان وإن السعودية تقوم بجهد كبير في محاربة الإرهاب، مضيفا أن العالم يقدر تلك المجهودات.
وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن التعاون الاقتصادي بين واشنطن والرياض يخلق ما لا يقل عن مليون وظيفة داخل الولايات المتحدة.
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