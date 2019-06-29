خاص.. أول تعليق من أشرف حكيمي بعد صعود المغرب لدور الـ16

أعرب الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب بوروسيا دورتموند الألمانى والمعار من ريال مدريد الإسبانى، عن سعادته بعد الصعود لدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار أمس ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بهدف دون رد.





وقال حكيمى في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي": " سعيد للغاية بعد تأهل منتخب المغرب للدور التالى وسعيد بالفوز على منتخب كوت ديفوار، وسعادتى بمجموعة اللاعبين ككل بعد المستوى الذى قدمناه خلال المباراتان.





وأضاف:" نحن نستحق الصعود بعد ما قدمناه حتى الأن فى البطولة من مجهود.





يذكر أن منتخب المغرب صعد للدور التالى من بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد فوزه بهدف على حساب منتخب كوت ديفوار أحرزه يوسف النصيري وتصدر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.