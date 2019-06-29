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فين ديزل يبشر عشاق السينما بموسم جديد من "فورساج" (فيديو)

السبت 29/يونيو/2019 - 03:20 ص
فين ديزل يبشر عشاق السينما بموسم جديد من فورساج (فيديو)
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أكد الممثل والمخرج الأمريكي، فين ديزيل، من خلال حسابه على "إنستجرام" خبر إنتاج فيلم جديد من سلسلة أفلام "فورساج" أو Fast & Furious الشهيرة.

وظهر ديزل في الفيديو برفقة الممثلة الشهيرة، ميشيل رودريغز، مؤكدا أن العمل جار على قدم وساق لإنتاج فيلم "فورساج-9" المتوقع إصداره عام 2020.

وتعتبر سلسلة أفلام "فورساج" أو Fast & Furious التي أنتج منها 8 أجزاء حتى الآن من أهم أفلام الحركة والإثارة في العالم، وتحتل كل سنة قائمة أكثر الأفلام من حيث العائدات في شبابيك تذاكر السينما العالمية.


وتبعا للتسريبات فإن الجزء الذي يتم تصويره حاليا من فورساج" سيكون من إخراج جيمس وان، وسيشارك فيه عدد من أهم نجوم السينما العالمية، وستبنى بعض أحداثه على قصص واقعية.



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