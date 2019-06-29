حشيش وبيرة وجرح ذبحي.. مفاجآت حول قتل "فتاة ليل" بالعمرانية

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل ذبح فتاة ليل داخل إحدي الشقق السكنية بمنطقة العمرانية، وتبين أن المتهمين تعرفا على المجني عليها بشارع الثلاثيني، وإتفقت معهما على إقامة "علاقة جنسية"، مقابل مبلغ مالي.





وأوضحت التحقيقات، أن الفتاة توجهت صحبة المتهم الثاني "طالب الثانوي الزراعي"، لمكان الجريمة، لإقامة العلاقة الغير شرعية، بينما توجه المتهم الأول لشراء "الحشيش المخدر، وزجاجة بيرة"، وعند توجهه إليهما لإقامة علاقة غير شرعية مع المجني عليها، رفضت لشعورها بالإجهاد والتعب، بعد إقامة علاقة غير شرعية مع المتهم الثاني.





وواصلت التحقيقات، أنه نشبت مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم الأول بكسر زجاجة البيرة، وطعن بها الفتاه، محدثا إصابتها بجرح ذبحي بالرقبة، وأودي بحياتها في الحال.





كانت حصلت بوابة الفجر على أسماء المتهمين بقتل فتاة ليل داخل شقة سكنية بمنطقة العمرانية، وتبين أنهما كلا من فارس.أ.س، الشهير بـ "مشمش"، 20 سنة، استورجي، ومقيم بشارع مستشفي الصدر بمنطقة العمرانية، وأحمد.ه.ي، 17 سنة، طالب ثانوي زراعي ومقيم بشارع صبحي المحامي بالعمرانية.





ونجح رجال مباحث الجيزة في كشف ملابسات العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية وملقاه داخل إحدي الشقق السكنية بمنطقة العمرانية وتبين أن شخص وراء قتلها بعد رفضها إقامة علاقة جنسية معه، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.









وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، بورود بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة مجهولة الهوية، داخل شقة سكنية بإحدى العقارات بدائرة القسم.





وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، والرائد مصطفي عبد الله رئيس مباحث القسم، وعثر على جثة فتاة مجهولة الهوية، عمرها حوالي 25 سنة، مصابة بجرح قطعي بمنطقة الرقبة، وتبين أن الشقة المعثور على جثتها بداخلها، مغلقة منذ عامين، ولا يوجد بها أي أشخاص، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.





وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن أحد قاطني الشقة المقابلة للشقة محل الجريمة، هو من اكتشف الواقعة، حال ذهابه لصلاة الفجر.





وأضاف المصدر ذاته لبوابة الفجر، أن الجار تلاحظ له أن باب الشقة مفتوحا، ويوجد آثار دماء على الأرض، ما أثار اندهاشه، لأن الشقة مالك شخص يدعى دسوقي، ومغلقة منذ عامين، وبتوجه للشقة عثر على جثة الفتاة، فأبلغ الشرطة.





وأشار المصدر، أن كاميرات المراقبة رصدت صعود المجني عليها للعقار محل الجريمة صحبة المتهمين، كما توصلت التحريات إلى أن الشخصين صعدا العقار محل الجريمة في وقت سابق، ويوم الجريمة نشبت مشاجرة بين المتهمين والمجني عليها، بسبب الخلاف على وجود علاقة غير شرعية بين المجني عليها والمتهم الأول، وتخلص منها بقتلها.



