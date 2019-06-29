شاهد.. وصلة رقص لـ "رانيا يوسف"! (فيديو)
السبت 29/يونيو/2019 - 02:43 ص
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نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف، فيديو جديد، عبر خاصية الستوري على حسابها على انستغرام، ظهرت فيه وهي تؤدي وصلة رقص أثناء تواجدها في أحد المناسبات الخاصة.
كما نشرت رانيا يوسف بعض الصور من هذه المناسبة والتي جمعتها بمواطنتها الفنانة ريهام حجاج.
يذكر ان رانيا يوسف كانت قد علقت اليوم على ازمة لاعب المنتخب المصري المتهم بالتحرش وقارنت بينها وبين ازمة فستانها قائلة: "فستاني خدش الحياء العام ودعي للرذيلة وعمل فعل فاضح في الطريق العام وبلاغ تلات صفحات للنائب العام لكن التحرش لا ؟؟؟؟؟ ليه الكيل بمكيالين !!".
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