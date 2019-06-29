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عبد الغني: هناك مؤامرة على المنتخب ونستطيع تنظيم مونديال 2022

السبت 29/يونيو/2019 - 02:39 ص
عبد الغني: هناك مؤامرة على المنتخب ونستطيع تنظيم مونديال 2022
عبدالغني
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ريهام عبد المحسن
 
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أكد مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة بأن هنام مؤامرة على المنتخب وذلك بعد أزمة عمرو وردة كما شدد على قدرة مصر على تنظيم مونديال 2022 لو تم سحبه من قطر.

وقال عبد الغني في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "مجلس إدارة اتحاد الكرة بالكامل كان صاحب إيقاف عمرو وردة وليس شخص واحد".

:"اشعر بأن هناك مؤامرة على المنتخب بغرض التشهير به وتشتيت تركيزه عن الفوز بالبطولة".

واختتم عبد الغني تصريحاته قائلاً : " لو قطر تم سحب كأس العالم 2022 من قطر فمصر بإمكانها تنظيم البطولة وهذا ما فعلناه في أمم أفريقيا التي استعددنا لها في 5 شهور فقط".
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