عبد الغني: هناك مؤامرة على المنتخب ونستطيع تنظيم مونديال 2022



وقال عبد الغني في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "مجلس إدارة اتحاد الكرة بالكامل كان صاحب إيقاف عمرو وردة وليس شخص واحد".



:"اشعر بأن هناك مؤامرة على المنتخب بغرض التشهير به وتشتيت تركيزه عن الفوز بالبطولة".



واختتم عبد الغني تصريحاته قائلاً : " لو قطر تم سحب كأس العالم 2022 من قطر فمصر بإمكانها تنظيم البطولة وهذا ما فعلناه في أمم أفريقيا التي استعددنا لها في 5 شهور فقط".

أكد مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة بأن هنام مؤامرة على المنتخب وذلك بعد أزمة عمرو وردة كما شدد على قدرة مصر على تنظيم مونديال 2022 لو تم سحبه من قطر.