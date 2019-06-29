إيرادات "Aladdin" تقترب من 8 ملايين دولار بالإمارات

حقق فيلم Aladdin فى شباك تذاكر دور العرض الإماراتية إيرادات اقتربت من 8 ملايين دولار أمريكى وهو الفيلم الذى يعد إعادة لإنتاج الفيلم الكرتونى الشهير Aladdin فى نسخة سينمائية حية، والذى طُرح تجاريًا عام 1992.





عتبر مشاركةالممثل المصري مينا مسعود فى الفيلم إضافة جديدة لرصيد المصريين ممن رفعوا اسم مصر في المحافل السينمائية العالمية خاصة بعد ما مثله رامي مالك من إضافة لأولاد مصر في الخارج.





فيلم Aladdin يشارك فى بطولته مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى لشخصية "Aladdin"، والنجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية Genie.