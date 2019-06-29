"استورجي وقاصر".. ننشر أسماء المتهمين بقتل "فتاة ليل" في العمرانية

حصلت بوابة الفجر على أسماء المتهمين بقتل فتاة ليل داخل شقة سكنية بمنطقة العمرانية، وتبين أنهما كلا من فارس.أ.س، الشهير بـ "مشمش"، 20 سنة، استورجي، ومقيم بشارع مستشفي الصدر بمنطقة العمرانية، وأحمد.ه.ي، 17 سنة، طالب ثانوي زراعي ومقيم بشارع صبحي المحامي بالعمرانية.





كان نجح رجال مباحث الجيزة في كشف ملابسات العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية وملقاه داخل إحدي الشقق السكنية بمنطقة العمرانية وتبين أن شخص وراء قتلها بعد رفضها إقامة علاقة جنسية معه، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.





وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، بورود بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة مجهولة الهوية، داخل شقة سكنية بإحدى العقارات بدائرة القسم.





وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، والرائد مصطفي عبد الله رئيس مباحث القسم، وعثر على جثة فتاة مجهولة الهوية، عمرها حوالي 25 سنة، مصابة بجرح قطعي بمنطقة الرقبة، وتبين أن الشقة المعثور على جثتها بداخلها، مغلقة منذ عامين، ولا يوجد بها أي أشخاص، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.





وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن أحد قاطني الشقة المقابلة للشقة محل الجريمة، هو من اكتشف الواقعة، حال ذهابه لصلاة الفجر.





وأضاف المصدر ذاته لبوابة الفجر، أن الجار تلاحظ له أن باب الشقة مفتوحا، ويوجد آثار دماء على الأرض، ما أثار اندهاشه، لأن الشقة مالك شخص يدعى دسوقي، ومغلقة منذ عامين، وبتوجه للشقة عثر على جثة الفتاة، فأبلغ الشرطة.





وأوضح المصدر، أن كاميرات المراقبة رصدت صعود المجني عليها للعقار محل الجريمة صحبة المتهمين، كما توصلت التحريات إلى أن الشخصين صعدا العقار محل الجريمة في وقت سابق، ويوم الجريمة نشبت مشاجرة بين المتهمين والمجني عليها، بسبب الخلاف على وجود علاقة غير شرعية بين المجني عليها والمتهم الأول، وتخلص منها بقتلها.



