"الفجر الفني" يكشف تفاصيل عرض مسلسل "مملكة إبليس" عبر "شاهد نت"





علم "الفجر الفني" إنه سيتم عرض مسلسل "مملكة إبليس" خلال الشهور المقبلة علي " بلاتفورم شاهد" الموقع الخاص لقناة "mbc".





ويواصل حاليًا المخرج أحمد خالد، تصوير أحداث العمل بحضور فريق العمل وذلك للانتهاء من التصوير قبل بداية شهر يوليو.





مسلسل "مملكة إبليس" بطولة غادة عادل، احمد داوود، رانيا يوسف وعدد كبير من نجوم الفن وتأليف محمد أمين راضي وإخراج احمد خالد وإنتاج طارق الجنايني.





يذكر أن مسلسل "مملكة إبليس" قد خرج من السباق الرمضاني الماضي، بسبب عدم إكتمال تصويره، وهو من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة الفنانة رانيا يوسف، غادة عادل، إيمان العاصي، سلوى خطاب، أحمد داوود.



