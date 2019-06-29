ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل عرض مسلسل "مملكة إبليس" عبر "شاهد نت"

السبت 29/يونيو/2019 - 01:57 ص
الفجر الفني يكشف تفاصيل عرض مسلسل مملكة إبليس عبر شاهد نت
Advertisements
طباعة
يارا أحمد
 
Advertisements

علم "الفجر الفني" إنه سيتم عرض مسلسل "مملكة إبليس" خلال الشهور المقبلة علي "بلاتفورم شاهد" الموقع الخاص لقناة "mbc".

ويواصل حاليًا المخرج أحمد خالد، تصوير أحداث العمل بحضور فريق العمل وذلك للانتهاء من التصوير قبل بداية شهر يوليو.

مسلسل "مملكة إبليس" بطولة غادة عادل، احمد داوود، رانيا يوسف وعدد كبير من نجوم الفن وتأليف محمد أمين راضي وإخراج احمد خالد وإنتاج طارق الجنايني.

يذكر أن مسلسل "مملكة إبليس" قد خرج من السباق الرمضاني الماضي، بسبب عدم إكتمال تصويره، وهو من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة الفنانة رانيا يوسف، غادة عادل، إيمان العاصي، سلوى خطاب، أحمد داوود.


Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
موريتانيا
-
x
16:30
-
أنجولا
الكاميرون
-
x
19:00
-
غانا
بنين
-
x
22:00
-
غينيا بيساو
بطولة كوبا أمريكا 2019
كولومبيا
-
x
1.00
-
تشيلي
أوروجواي
-
x
21:00
-
بيرو