ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نجم غانا يعلق على إمكانية انتقاله للأهلي أو الزمالك

السبت 29/يونيو/2019 - 01:56 ص
نجم غانا يعلق على إمكانية انتقاله للأهلي أو الزمالك
جيان
Advertisements
طباعة
ريهام عبد المحسن
 
Advertisements
كشف اسامواه جيان نجم غانا بأن انتقاله للأهلي أو الزمالك يتوقف على شروط التعاقد وأكد أنه يعرف الناديين جيداً. 

وقال جيان في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : " لعبنا أمام بنين وتمكنا من خطف التعادل قبل نهاية المباراة".

وأضاف :"نتطلع للفوز في المباراة المقبلة وسوف نقوم بواجبنا كما ينبغي".

وتابع :"لا أعلم ماذا سيجري اليوم في مباراة الكاميرون وأنا عائد من الإصابة وجاهز للمواجهة".

وأردف قائلا :"لا افكر حاليا في الانتقال لأي نادي وكل ما أفكر فيه هو اللعب مع منتخب بلادي والتألق في البطولة".

وعن إمكانية انتقاله للأهلي أو الزمالك، علق جيان قائلاً : " يتوقف على شروط التعاقد وأعرف الناديين جيدا".

واختتم جيان تصريحاته قائلاً :"محمد صلاح لاعب رائع وفاز بدوري أبطال أوروبا وكل أفريقيا فخورة به".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
موريتانيا
-
x
16:30
-
أنجولا
الكاميرون
-
x
19:00
-
غانا
بنين
-
x
22:00
-
غينيا بيساو
بطولة كوبا أمريكا 2019
كولومبيا
-
x
1.00
-
تشيلي
أوروجواي
-
x
21:00
-
بيرو