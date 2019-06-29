نجم غانا يعلق على إمكانية انتقاله للأهلي أو الزمالك



وقال جيان في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : " لعبنا أمام بنين وتمكنا من خطف التعادل قبل نهاية المباراة".



وأضاف :"نتطلع للفوز في المباراة المقبلة وسوف نقوم بواجبنا كما ينبغي".



وتابع :"لا أعلم ماذا سيجري اليوم في مباراة الكاميرون وأنا عائد من الإصابة وجاهز للمواجهة".



وأردف قائلا :"لا افكر حاليا في الانتقال لأي نادي وكل ما أفكر فيه هو اللعب مع منتخب بلادي والتألق في البطولة".



وعن إمكانية انتقاله للأهلي أو الزمالك، علق جيان قائلاً : " يتوقف على شروط التعاقد وأعرف الناديين جيدا".



واختتم جيان تصريحاته قائلاً :"محمد صلاح لاعب رائع وفاز بدوري أبطال أوروبا وكل أفريقيا فخورة به".

كشف اسامواه جيان نجم غانا بأن انتقاله للأهلي أو الزمالك يتوقف على شروط التعاقد وأكد أنه يعرف الناديين جيداً.