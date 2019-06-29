ميدلي وطني وأعلام مصرية وديو مع أخيه.. مفاجآت علي الحجار في حفله بالجامعة الأمريكية





أحيا النجم علي الحجار، واحدة من أهم حفلاته الغنائية مساء الأمس الجمعة علي خشبة مسرح قاعة يوارت بمقر الجامعة الأمريكية بوسط البلد بحضور عدد كبير من الجمهور الذي أشعلهم حماسهم بميدلي وطني كانت مفاجأة الحفل.





وتفاعل مع الحجار الجمهور بشكل كبير رافعين العلم المصري تكون الميدلي من عدد من الأغاني الوطنية المعروفة منها "أحلف بسماها وبترابها" و"رايحين شايلين في ايدنا سلاح" و"عدي النهار".





وكان ضمن مفاجآت الحفل ديو جمع بين علي الحجار وأخيه أحمد الحجار حيص قدموا سويا أغنية " اعذريني" بالاضافة لتقديم أحمد الحجار أغنية منفصله بعنوان "عود".





كما قدم الحجار عدد من أغانية الخاصة منها عارفة والزين والزينة وياطالع الشجرة واللي بني مصر وانت المدد ومن غير متتكلمي وغيرهم.







