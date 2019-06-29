ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وفاة إثنين وإصابة 3 في اصطدام مروع لثلاث سيارات بطريق المرج

السبت 29/يونيو/2019 - 01:58 ص
وفاة إثنين وإصابة 3 في اصطدام مروع لثلاث سيارات بطريق المرج
Advertisements
طباعة
سليم الهواري
 
Advertisements
توفى حالتين وأصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقه فى أنحاء الجسد إثر تصادم مروع بين سيارتين ميكروباص وملاكى، أعلى كوبري الشيخ منصور، الرابط بين منطقتي المرج وعزبة النخل، ونُقل المصابون إلى المستشفى، وقامت القوات الامنية برفع أثار الحادث، لاستعاده الطريق الى حيويته مره اخرى، وتحرير محضر لاخطار النيابه العامة بالواقعه.

وكانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها وقوع حادث تصادم، بكوبرى الشيخ منصور، بمنطقة المرج، بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وأخرى ملاكي، وإصابة 3 أشخاص، من بينهم سائق السيارة الملاكي، وتم الدفع بسيارتين إسعاف، ونقل المصابين للمستشفى العام، لتلقي العلاج.
Advertisements
المزيد عن: سيارات حوادث المرج اصطدام
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
موريتانيا
-
x
16:30
-
أنجولا
الكاميرون
-
x
19:00
-
غانا
بنين
-
x
22:00
-
غينيا بيساو
بطولة كوبا أمريكا 2019
كولومبيا
-
x
1.00
-
تشيلي
أوروجواي
-
x
21:00
-
بيرو