وفاة إثنين وإصابة 3 في اصطدام مروع لثلاث سيارات بطريق المرج
السبت 29/يونيو/2019 - 01:58 ص
سليم الهواري
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توفى حالتين وأصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقه فى أنحاء الجسد إثر تصادم مروع بين سيارتين ميكروباص وملاكى، أعلى كوبري الشيخ منصور، الرابط بين منطقتي المرج وعزبة النخل، ونُقل المصابون إلى المستشفى، وقامت القوات الامنية برفع أثار الحادث، لاستعاده الطريق الى حيويته مره اخرى، وتحرير محضر لاخطار النيابه العامة بالواقعه.
وكانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها وقوع حادث تصادم، بكوبرى الشيخ منصور، بمنطقة المرج، بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وأخرى ملاكي، وإصابة 3 أشخاص، من بينهم سائق السيارة الملاكي، وتم الدفع بسيارتين إسعاف، ونقل المصابين للمستشفى العام، لتلقي العلاج.
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