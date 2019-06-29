وفاة إثنين وإصابة 3 في اصطدام مروع لثلاث سيارات بطريق المرج

توفى حالتين وأصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقه فى أنحاء الجسد إثر تصادم مروع بين سيارتين ميكروباص وملاكى، أعلى كوبري الشيخ منصور، الرابط بين منطقتي المرج وعزبة النخل، ونُقل المصابون إلى المستشفى، وقامت القوات الامنية برفع أثار الحادث، لاستعاده الطريق الى حيويته مره اخرى، وتحرير محضر لاخطار النيابه العامة بالواقعه.



