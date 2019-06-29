ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

قائد المغرب "الفجر الرياضي": نستحق الفوز على منتخب كوت ديفوار وسندرس جنوب إفريقيا

السبت 29/يونيو/2019 - 01:35 ص
قائد المغرب الفجر الرياضي: نستحق الفوز على منتخب كوت ديفوار وسندرس جنوب إفريقيا
Advertisements
طباعة
محمد جمال
 
Advertisements
عبر مبارك بوصوفة لاعب الشباب السعودى وقائد منتخب المغرب، عن سعادته بعد الصعود لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وبعد الفوز على منتخب كوت ديفوار اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بهدف دون رد.

وتحدث بوصوفة لـ"الفجر الرياضي"، قائلاً :"الحمدلله على الصعود للدور التالى، والحمدلله على الفوز على منتخب كوت ديفوار كان لقاء قوى بين الفريقين".

وأضاف عن اللقاء القادم أمام منتخب جنوب إفريقيا فى ختام دور المجموعات قائلاً: " سندرس جنوب إفريقيا ونأخذ المباريات مباراة تلو الأخري، وسعيد بفوز اليوم".

ويذكر أن منتخب المغرب صعد للدور التالى من بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد فوزه بهدف على حساب منتخب كوت ديفوار أحرزه يوسف النصيري وتصدر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
موريتانيا
-
x
16:30
-
أنجولا
الكاميرون
-
x
19:00
-
غانا
بنين
-
x
22:00
-
غينيا بيساو
بطولة كوبا أمريكا 2019
كولومبيا
-
x
1.00
-
تشيلي
أوروجواي
-
x
21:00
-
بيرو