'الإعلاميين' تهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

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قدم مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، التهنئة إلى القيادة السياسية والشعب المصري، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.





وقال "سعدة" في بيان له: "يطيب لي أن أهديكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن مجلس نقابة الإعلاميين، أخلص التهانئ وأزكاها، بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، التي استعاد فيها الشعب إرادته، بعد أن تحطمت قيوده على أسوار حصونه، وعمت المصريين فيه البهجة في كل الميادين إلا قلة ممن صموا آذانهم وضلوا سواء السبيل".





وأضاف: "في الثلاثين من يونيو خرجت الملايين في ظاهرة لم تشهدها الثورات الكبرى في التاريخ، كانت النساء والشباب والشيوخ عتادها ووقودها، فاستطاعوا أن يتصدوا لجموح رئيس وجماعته للهيمنة والتمكن من مفاصل الدولة بإعلان غير دستوري حصن كل ما يصدر عنه من قرارات وإجراءات".





وتابع البيان: "كنتم -يا سيادة الرئيس- أمل الشعب في حماية ثورته بانحيازكم لمطالبه، فحميتم مصر من الفتن، واكتملت لها مؤسساتها الدستورية، لنبدأ عهدًا جديدًا من الاستقرار والتنمية والرخاء، نجعل فيه المستحيل اليوم ممكنًا غدًا".