10 ملايين مشاهدة لكليب محمد رمضان "بابا" بعد 10 أيام من عرضه (فيديو)
السبت 29/يونيو/2019 - 01:14 ص
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تخطت أغنية "بابا" للفنان محمد رمضان حاجز الـ 10 مليون مشاهدة عبر قناة "روتانا" الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، فيما تصدر رمضان، تريند الموقع.
وحققت الأغنية تحديدًا أكثر من 10,723,923 مشاهدة منذ طرحها للمشاهدة والاستماع في 18 الجاري.
أغنية "بابا" من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامي المصري وإخراج أحمد عبدالواحد ، وانتاج شركة روتانا.
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