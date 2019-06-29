رفضت إقامة علاقة جنسية معهما.. سقوط المتهمين بقتل 'فتاة ليل' بالعمرانية

نجح رجال مباحث الجيزة في كشف ملابسات العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية وملقاه داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة العمرانية وتبين أن شخص من المتهمين وراء قتلها بعد رفضها إقامة علاقة جنسية معه، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.





كان كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، عن مفاجآت جديدة حول واقعة العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة العمرانية، وتبين أن أحد قاطني الشقة المقابلة للشقة محل الجريمة، هو من اكتشف الواقعة، حال ذهابه لصلاة الفجر.





وأضاف المصدر، أن الجار تلاحظ له أن باب الشقة مفتوحا، ويوجد آثار دماء على الأرض، ما أثار اندهاشه، لأن الشقة مالك شخص يدعى دسوقي، ومغلقة منذ عامين، وبتوجهه للشقة عثر على جثة الفتاة، فأبلغ الشرطة.





وأوضح المصدر ذاته، أن التحريات الأولية رجحت عن وجود علاقة غير شرعية بين المجني عليها، وأحد المتهمين، وتخلص منها بقتلها، إثر نشوب مشاجرة بينهما، مواصلا أن كاميرات المراقبة رصدت صعود المجني عليها للعقار محل الجريمة صحبة المتهمين، كما توصلت التحريات توصلت إلى أن الشخصين صعدا العقار محل الجريمة في وقت سابق.





وكانت عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، على جثة فتاة مجهولة الهوية، داخل شقة سكنية، بمنطقة العمرانية، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، بورود بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة مجهولة الهوية، داخل شقة سكنية بإحدى العقارات بدائرة القسم.





وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، والرائد مصطفي عبد الله رئيس مباحث القسم، وعثر على جثة فتاة مجهولة الهوية، عمرها حوالي 25 سنة، مصابة بجرح قطعي بمنطقة الرقبة، وتبين أن الشقة المعثور على جثتها بداخلها، مغلقة منذ عامين، ولا يوجد بها أي أشخاص، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.



