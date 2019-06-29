ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

يلا شوت COPA 2019 مشاهدة مباراة تشيلي وكولومبيا بث مباشر sánchez vs Rodríguez كورة ستار أونلاين رابط مباراة تشيلي مباشر

السبت 29/يونيو/2019 - 01:06 ص
يلا شوت COPA 2019 مشاهدة مباراة تشيلي وكولومبيا بث مباشر sánchez vs Rodríguez كورة ستار أونلاين رابط مباراة تشيلي مباشر
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
مشاهدة مباراة كولومبيا وتشيلي بث مباشر يلا شوت yalla shoot كورة لايف، حيثُ نقدم لكم متابعينا الكرام خدمة بث مباشر لمباراة كولومبيا وتشيلي في دور ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019 والمقامة حالياً على ملاعب البرازيل.

ويلتقي منتخب تشيلي مع كولومبيا صباح اليوم السبت 29/6/2019 في تمام الساعة الـ1:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ2:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ3:00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، رابط مشاهدة مباراة تشيلي وكولومبيا بث مباشر.

وكان منتخب الأرجنتين قد حجز مقعده في دور نصف نهائي كوبا أمريكا بعد الفوز على فنزويلا 2-0 ليواجه البرازيل في الدور القادم بعد فوز السامبا على باراجواي بركلات الترجيح، بينما الفائز من لقاء تشيلي وكولومبيا سيضرب موعداً مع الفائز من مباراة أوروجواي وبيرو.

وتأتي تشكيلة منتخب كولومبيا لمباراة تشيلي كالتالي:

حراسة المرمى: مونتيرو.

خط الدفاع: بوروخا، لوكومي، زاباتا، أرياس.

خط الوسط: ليرما، كويلار، لويس فرنانديز، كاردونا، كوادرادو.

خط الهجوم: فالكاو.

بينما تشكيلة تشيلي لمباراة كولومبيا كالآتي:

حراسة المرمى: آرياس.

خط الدفاع: ماريبان، خارا، جاري ميديل.

خط الوسط: إريك بوليجار، بيدرو هرنانديز، أرانجيز، أوسكار أوبازو، باولو دياز.

خط الهجوم: إدواردو فارجاس، ألكيسيس سانشيز.

شاهد الآن مباراة تشيلي وكولومبيا بث مباشر عبر رابط يوفره لكم موقع الفجر الرياضي مجاناً وبدون تقطيع ومناسب لجميع سرعات الإنترنت يوتيوب youtube  كورة ستار كورة لايف كورة أون لاين ماي كورة كول كورة coolkora.




Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
موريتانيا
-
x
16:30
-
أنجولا
الكاميرون
-
x
19:00
-
غانا
بنين
-
x
22:00
-
غينيا بيساو
بطولة كوبا أمريكا 2019
كولومبيا
-
x
1.00
-
تشيلي
أوروجواي
-
x
21:00
-
بيرو