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هؤلاء المطربين أبرز الداعمين لـ"هاني شاكر" نقيبا للموسيقيين

السبت 29/يونيو/2019 - 12:48 ص
هؤلاء المطربين أبرز الداعمين لـهاني شاكر نقيبا للموسيقيين
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عبر المطربون عبد الباسط حمودة ومحمود الليثى ومحمد دياب وأحمد سعد وأحمد جمال وطارق الشيخ وعبد الفتاح الجريني، وعدد أخر دعمهم للفنان هانى شاكر فى قراره خوض تجربة الانتخابات على منصب نقيب المهن الموسيقية للمرة الثانية.

ومن المقرر فتح باب الترشح للانتخابات يوم الأحد 7 يوليو المقبل على أن تجرى الانتخابات يوم 30 من الشهر نفسه.
 
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