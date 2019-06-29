نشرة "حوادث الفجر".. وفاة نجل شقيقة فنان شهير وسقوط 32 تاجر مخدرات بالجيزة
السبت 29/يونيو/2019 - 02:22 ص
داليا عادل
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شهد الشارع المصري خلال الساعات الماضية، عدد من الأحداث والقضايا الهامة التي آثارت إنتباه عددا من القراء، وتصدرت التغطية الإخبارية لقسم الحوادث، وتقدم بوابة "الفجر" أبرز تلك القضايا وجاءت على النحو التالي:
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