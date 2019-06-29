مشاهدة مباراة تشيلي وكولومبيا بث مباشر اليوم السبت 29 / 6 / 2019 chile vs colombia يلا شوت beIN SPORT HD كورة لايف SHooT

شاهد بث مباشر لمباراة تشيلي وكولومبيا اليوم السبت 29-6-2019، شاهد الآن كورة ستار بدون تقطيع بث مباشر مباراة تشيلسي وكولومبيا، تابع لايف| كورة أونلاين| كورة توداي مباراة تشيلي في copa america، حيث يلتقي منتخب تشيلي مع نظيره كولومبيا علي استاد "كورينثيانز آرينا" ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا المقامة بالبرازيل.

كورة ستار – مشاهدة مباشرة لمباراة (تشيلي vs كولومبيا) عبر رابط بث مباشر كورة توداي| كورة أونلاين| يلا شوت، حيث تأهل منتخب كولومبيا للدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولي برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات علي الأرجنتين وبارجواي وقطر، بينما صعد منتخب تشيلي بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من انتصارين على الاكوادور واليابان.





ويخوض منتخب كولومبيا مباراة اليوم ضد تشيلي بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: مونتيرو.





خط الدفاع: بوروخا، لوكومي، زاباتا، أرياس.





خط الوسط: ليرما، كويلار، لويس فرنانديز، كاردونا، كوادرادو.





خط الهجوم: فالكاو.





ستنطلق مباراة كولومبيا ضد تشيلي في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة، والثانية بتوقيت مكة المكرمة، اليوم السبت الموافق 29-6-2019، على أرضية ملعب "كورينثيانز آرينا" ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل، ويمكنكم متابعة بث مباشر لمباراة (كولومبيا وتشيلي) عبر قنوات bein sports، max hd 1، max hd 2 وعبر روابط بث مباشر على موقعنا.





أما منتخب تشيلي يبدأ مباراة كولومبيا بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: آرياس.





خط الدفاع: ماريبان، خارا، جاري ميديل.





خط الوسط: إريك بوليجار، بيدرو هرنانديز، أرانجيز، أوسكار أوبازو، باولو دياز.





خط الهجوم: إدواردو فارجاس، ألكيسيس سانشيز





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